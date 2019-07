Вышедший из строя самолет рухнул в океан

В США в штате Мэриленд самолет вышел из строя и рухнул в океан.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как небольшой белый самолет резко снижается и падает в воду недалеко от берега, где отдыхают люди.

Отдыхающие запаниковали и выбежали сразу из воды на берег, некоторые — начали снимать происходящее на камеры смартфонов.

Как отмечается, никто не пострадал.

Plane crashes in Ocean City Maryland right off of the beach. Pilot swam to shore. pic.twitter.com/KZx7r4PRz1