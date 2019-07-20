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Вышедший из строя самолет рухнул в океан

Вышедший из строя самолет рухнул в океан

В США в штате Мэриленд самолет вышел из строя и рухнул в океан. 

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как небольшой белый самолет резко снижается и падает в воду недалеко от берега, где отдыхают люди.

Отдыхающие запаниковали и выбежали сразу из воды на берег, некоторые — начали снимать происходящее на камеры смартфонов.

Как отмечается, никто не пострадал.

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