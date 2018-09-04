Виктор Орбан: Страны-члены ССТГ играют очень важную роль во внешней политике Венгрии

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ «В течение года Венгрия предоставляет стипендии студентам тюркоязычных стран, включая Азербайджан».

Как передает Report, об этом сказал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Центре культуры имени Чингиза Айтматова «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

Премьер-министр Венгрии, принимающей участие в Саммите в статусе государства-наблюдателя, Виктор Орбан подчеркнул, что венгерский народ заинтересован в развитии сотрудничества с тюркоязычными народами.

Виктор Орбан отметил, что расположенная в центре Европы Венгрия также сохранила свой язык и культуру, рассказал о мероприятиях, осуществляемых с этой целью в его стране.

«Страны-члены Совета играют очень важную роль во внешней политике Венгрии, и отношения между Азербайджаном и Казахстаном, как и с Турцией, уже несколько лет находятся на уровне стратегического партнерства. Цель заключается в доведении отношений с Кыргызстаном и Узбекистаном до этого уровня. Скажу также, что в течение года Венгрия предоставляет стипендии студентам тюркоязычных стран, включая Азербайджан», - сказал он.