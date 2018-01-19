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    Вице-президент США посетит Ближний Восток

    Пенс обсудит вопросы борьбы с терроризмом и оказания помощи преследуемым религиозным меньшинствам

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс отправляется в пятницу с визитом на Ближний Восток, в ходе которого посетит Египет, Иорданию и Израиль. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

    В ходе поездки Пенс обсудит вопросы "борьбы с терроризмом и оказания помощи преследуемым религиозным меньшинствам",- говорится в сообщении.

    Визит был первоначально назначен на середину декабря, но Пенс перенес его на волне протестов в регионе против решения президента Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

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