Вице-президент Гватемалы ушла в отставку из-за коррупционного скандала

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/Президент Гватемалы Отто Перес объявил об уходе с поста вице-президента страны Роксаны Бальдетти на фоне коррупционного скандала, в причастности к которому подозревается ее бывший секретарь, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Глава государства отметил, что уход Бальдетти носит добровольный характер. По его словам, она готова сотрудничать со следствием.

Ранее вице-президент игнорировала призывы об уходе с должности.

Бывший помощник Бальдетти Хуан Калос Монсон Рохас (Juan Carlos Monzon Rojas) подозревается в организации преступной схемы, которая предполагала получение чиновниками взяток за установление более низких таможенных пошлин. Ущерб от действий чиновников оценивается в миллионы долларов.