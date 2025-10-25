Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вице-премьером Вьетнама впервые стала женщина

    Другие страны
    25 октября, 2025
    20:54
    Вице-премьером Вьетнама впервые стала женщина

    Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама одобрило назначение на должности заместителей премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, ранее занимавшую пост министра внутренних дел, и экс-секретаря партийного комитета провинции Зялай Хо Куок Зунга.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, голосование по утверждению их кандидатур прошло на продолжающейся в Ханое 10-й, заключительной, сессии Нацсобрания 15-го созыва.

    Постановление об утверждении предложенных премьер-министром Фам Минь Чинем кандидатур его двух дополнительных заместителей получило поддержку 429 из 430 присутствовавших на заседании депутатов.

    Фам Тхи Тхань Ча, 61-летняя уроженка центральной провинции Нгеан, стала первой в истории Вьетнама женщиной-заместитетелем премьер-министра. С учетом последних назначений, аппарат руководства действующего кабинета министров насчитывает 10 человек, включая премьер-министра Фам Минь Чиня и 9 заместителей.

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

