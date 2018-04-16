Вице-премьер: Турция не откажется от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Анкара не намерена отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном, если это приносит пользу урегулированию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя заявление Эммануэля Макрон о том, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию.

"Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политике по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном", - заявил Б. Боздаг.