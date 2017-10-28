Вице-премьер Испании взял на себя руководство Каталонией

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Власти Испании опубликовали распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает сайт газеты El Pais.

В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Ранее сообщалось, что правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

Подобные меры власти Испании принимают в ответ на решение каталонского парламента объявить о независимости. Накануне вечером Рахой отправил в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил парламент и объявил о проведении позже в этом году досрочных парламентских выборов на территории автономии.