Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).
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"Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора" (правящая в ФРГ коалиция - ред.)", - сказал он.
По его словам, теперь предстоит "открыть путь" для проведения новых выборов.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия Германии (СвДП).