О нас

Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).
Другие страны
7 ноября 2024 г. 01:38
Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).

Как передает Report со ссылкой на издание Zeit, об этом политик сообщил журналистам в Берлине.

"Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора" (правящая в ФРГ коалиция - ред.)", - сказал он.

По его словам, теперь предстоит "открыть путь" для проведения новых выборов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın vitse-kansleri hakim koalisiyanın dağıldığını açıqlayıb

Самое важное

Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi