Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).

Как передает Report со ссылкой на издание Zeit, об этом политик сообщил журналистам в Берлине.

"Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора" (правящая в ФРГ коалиция - ред.)", - сказал он.

По его словам, теперь предстоит "открыть путь" для проведения новых выборов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия Германии (СвДП).