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Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка Версальский дворец в пригороде Парижа снова эвакуировали из-за подозрительного звонка.
Другие страны
17 октября 2023 г. 15:42
Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

Версальский дворец в пригороде Парижа снова эвакуировали из-за подозрительного звонка.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация", - указывается в сообщении на странице музея в соцсети "X".

Как отмечает телеканал BFMTV, в музей направлены взрывотехники.

В прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале 14 октября.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после вооруженного нападения на людей в учебном заведении в коммуне Аррас.

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