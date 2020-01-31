Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в биокапсуле - ВИДЕО

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Вернувшегося из Китая жителя российского города Тула с признаками ОРВИ госпитализировали в капсуле биозащиты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует видео, предоставленное порталом MySlo на Youtube.

На кадрах показан автомобиль Центра медицины катастроф по Тульской области. К нему люди в защитных костюмах несут человека, помещенного в капсулу биозащиты.

30 января региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что вечером 29 января у россиянина, отдыхавшего на острове Хайнань, зарегистрировали случай ОРВИ. В ведомстве отметили, что больного увезли в инфекционное отделение.