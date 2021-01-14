О нас
Report Georgia
Аудио новости

Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту

Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту Ее обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью
Другие страны
14 января 2021 г. 09:22
Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту
Пак Кын Хе

Верховный суд Республики Корея принял решение оставить в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, в соответствии с которым она должна провести в тюрьме 20 лет по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию KBS.

В общей сложности экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она оказывала содействие кандидатам от правящей в то время партии Сэнури.

Пак Кын Хе была подвергнута импичменту в марте 2017 года. В июле 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество и еще к пяти годам за злоупотребление властью. Ее также оштрафовали на 18 млрд вон ($16 млн).

Затем апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
12 января 2021 г. 15:29
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
12 января 2021 г. 13:29
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
12 января 2021 г. 08:54
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi