Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн

Верховный суд обязал также соцсеть учредить представительство в республике для контроля за соблюдением установленных юридических норм КАРАКАС, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере $10 млн на соцсеть TikTok за распространени

Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере 10 млн долларов на соцсеть TikTok за распространение контента, наносящего ущерб психическому и физическому здоровью человека.

Как передает Report , об этом сообщила заместитель председателя Верховного суда Боливарианской Республики Таня Д'Амелио в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Верховный суд Венесуэлы информирует компанию TikTok о штрафе в размере 10 млн долларов, который должен быть выплачен Национальной комиссии коммуникаций Венесуэлы в течение восьми дней после публикации данного решения и о необходимости принять меры для предотвращения распространения вирусного контента, наносящего ущерб психологическому и физическому здоровью человека", - указала Д'Амелио.

Она сообщила, что на эти финансовые средства будет создан Фонд жертв TikTok для компенсации вреда, наносимого так называемыми вирусными вызовами психологическому и физическому здоровью прежде всего детей и подростков.

Верховный суд обязал также компанию TikTok учредить представительство в Венесуэле для контроля за соблюдением установленных в стране юридических норм.