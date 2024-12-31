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Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн

Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн Верховный суд обязал также соцсеть учредить представительство в республике для контроля за соблюдением установленных юридических норм КАРАКАС, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере $10 млн на соцсеть TikTok за распространени
Другие страны
31 декабря 2024 г. 00:24
Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн

Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере 10 млн долларов на соцсеть TikTok за распространение контента, наносящего ущерб психическому и физическому здоровью человека.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель председателя Верховного суда Боливарианской Республики Таня Д'Амелио в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Верховный суд Венесуэлы информирует компанию TikTok о штрафе в размере 10 млн долларов, который должен быть выплачен Национальной комиссии коммуникаций Венесуэлы в течение восьми дней после публикации данного решения и о необходимости принять меры для предотвращения распространения вирусного контента, наносящего ущерб психологическому и физическому здоровью человека", - указала Д'Амелио.

Она сообщила, что на эти финансовые средства будет создан Фонд жертв TikTok для компенсации вреда, наносимого так называемыми вирусными вызовами психологическому и физическому здоровью прежде всего детей и подростков.

Верховный суд обязал также компанию TikTok учредить представительство в Венесуэле для контроля за соблюдением установленных в стране юридических норм.

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