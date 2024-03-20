Верховный суд США позволил Техасу применять новые меры пресечения нелегальной иммиграции

Верховный суд США разрешил властям Техаса пока использовать на практике новый местный закон об ужесточении мер пресечения нелегальной иммиграции, против которого решительно возражает федеральное американское правительство.

Верховный суд США разрешил властям Техаса пока использовать на практике новый местный закон об ужесточении мер пресечения нелегальной иммиграции, против которого решительно возражает федеральное американское правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение по иску высшая судебная инстанция США приняла во вторник шестью голосами против трех.

Таким образом, Верховный суд США отверг попытки вашингтонской администрации во главе с президентом-демократом Джо Байденом запретить Техасу, губернатором которого является республиканец Грег Эбботт, применение упомянутого закона. Последний предусматривает наделение сотрудников любых правоохранительных органов штата правом производить аресты нелегальных иммигрантов, а также их последующую депортацию за пределы США по решению суда.

Белый дом расценил этот нормативно-правовой акт Техаса как посягательство на прерогативы федерального правительства и его полномочия, касающиеся регулирования иммиграции. В феврале федеральный суд в Техасе запретил исполнение данного закона, однако затем апелляционная инстанция отменила это постановление. В связи с этим Министерство юстиции США, которое одновременно исполняет функции генеральной прокуратуры, обратилось к высшей судебной инстанции страны. Оно добивалось того, чтобы Верховный суд США запретил реализацию закона, пока тяжба относительно его конституционности идет в нижестоящих инстанциях. Окончательная точка в этом разбирательстве еще не поставлена.