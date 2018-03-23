Верховный суд Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 13 каталонским политикам в организации восстания в связи с так называемым референдумом о независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в судебном постановлении.

Среди них - бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, его бывший заместитель, лидер "Левых республиканцев Каталонии" Ориол Жункерас, еще семь членов его правительства, бывшая спикер каталонского парламента Карме Форкадель.