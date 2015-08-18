В Верховном суде Индии введены повышенные меры безопасности

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Повышенные меры безопасности введены cегодня в Верховном суде Индии после того, как полиция получила письма об угрозе взрыва в его здании, сообщает Report со ссылкой на Indian Express.

По информации полиции, угрозы начали поступать после приведения в исполнение в конце июля смертного приговора одному из организаторов серии взрывов в Мумбаи в 1993 году Якубу Мемону.

В связи с угрозами, вход в здание Верховного суда также запрещен на месяц практикантам.