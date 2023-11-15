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Верховный суд Британии признал незаконным план правительства высылать нелегалов в Руанду

Верховный суд Британии признал незаконным план правительства высылать нелегалов в Руанду Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, что подобная практика не может быть безопасной.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 14:49
Верховный суд Британии признал незаконным план правительства высылать нелегалов в Руанду

Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, что подобная практика не может быть безопасной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вердикт огласил председатель одного из высших британских судебных органов лорд Роберт Рид.

"Верховный суд единогласно отвергает апелляцию главы МВД и поддерживает заключение Апелляционного суда о том, что схема [по отправке мигрантов] в Руанду незаконна", - говорится в постановлении суда.

Рид сообщил, что судебный орган пришел к такому выводу ввиду "значительных оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения" в том случае, если впоследствии их принудительно отправят из Руанды в страну своего происхождения.

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