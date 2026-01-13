Верховная Рада Украины поддержала освобождение от должности главы СБУ
Другие страны
- 13 января, 2026
- 17:41
Верховная Рада Украины поддержал представление президента страны Владимира Зеленского об освобождении Василия Малюка от должности главы Службы безопасности Украины
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, накануне комитет Верховной Рады по вопросам обороны, безопасности и разведки не поддержал увольнение Малюка.
Сегодня утром на очередном заседании при повторном голосовании представление получило поддержку большинства членов комитета, вопрос рекомендовали на пленарное заседание.
