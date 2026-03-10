Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 12:46
    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом министр национальной экономики страны Мартон Надь сообщил в соцсетях.

    "Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - отметил он.

    По его словам, правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.

    Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки работы нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.

    Венгрия экспорт бензина и дизтоплива
    Macarıstan neft, benzin və dizel yanacağının ixracına qadağa qoyub
    Hungary bans fuel exports amid rising prices in Europe
    Ты - Король

    Последние новости

    13:19

    Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорации

    Бизнес
    13:05

    В Лерике изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    13:04

    Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

    Здоровье
    13:02

    В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента Саргсяна

    В регионе
    12:52

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

    Внутренняя политика
    12:52

    СМИ: В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

    Другие страны
    12:46

    Профицит госбюджета Азербайджана за 2 месяца составил около 1,7 млрд манатов

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    Лента новостей