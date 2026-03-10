Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом министр национальной экономики страны Мартон Надь сообщил в соцсетях.

"Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - отметил он.

По его словам, правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.

Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки работы нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.