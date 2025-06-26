Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины.

Венгрия заблокировала принятие саммитом Евросоюза итогового заявления по Украине, главным пунктом которого являлся параграф о поддержке начала переговоров о приеме страны в сообщество.

Как передает Report, это следует из сообщения Европейского совета по окончании дискуссии по Украине и из опубликованного его пресс-службой проекта итогового заявления саммита.

"Проект итогового заявления твердо поддержали 26 из 27 стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече (в октябре)", - говорится в распространенном пресс-службой Европейского совета документе по Украине. Вслед за ним был опубликован не утвержденный на саммите проект итогового заявления, который содержит фразу: "Европейский совет приглашает Совет ЕС (на уровне министров) предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия".

Венгрия ранее предупредила, что ни при каких обстоятельствах не поддержит вступление Украины в сообщество.