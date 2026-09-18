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    Венгрия рассчитывает отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 13:42
    Венгрия рассчитывает отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

    Венгрия рассчитывает, что к установленному Евросоюзом сроку отказа от российского газа - октябрю 2027 года - ее потребности будут обеспечиваться также за счет нероссийских источников.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью Telex.

    По его словам, в Венгрии хорошо заполнены газовые хранилища, проблем с физическими поставками газа нет, поэтому страна готова к зиме.

    Министр отметил, что зависимость Венгрии от российского газа связана не с невозможностью закупать газ из других источников. По его словам, в страну поступает газ по трубопроводам с нескольких направлений, однако до сих пор российский газ был наиболее экономичным вариантом.

    Капитань не сообщил, насколько за последние месяцы снизилась зависимость Венгрии от России в импорте газа, однако отметил, что при развитии событий в соответствии с ожидаемым сценарием поставки газа будут обеспечиваться и из других источников к установленному ЕС сроку.

    Он также заявил о возможности снижения зависимости от России в сфере поставок нефти. По его словам, начались переговоры с Хорватией об использовании Адриатического трубопровода на полную мощность.

    Капитань сообщил, что до конца года будет завершен пересмотр проекта Paks II и принято решение о необходимости строительства новых реакторов на АЭС "Пакш".

    Иштван Капитань Российский газ Европейский союз (ЕС) Венгрия
    Macarıstan gələn ilin oktyabrına qədər Rusiya qazından imtina etməyə hazırlaşır
    Hungary expects to phase out Russian gas by October 2027

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