Венгрия рассчитывает отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

Венгрия рассчитывает, что к установленному Евросоюзом сроку отказа от российского газа - октябрю 2027 года - ее потребности будут обеспечиваться также за счет нероссийских источников.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью Telex.

По его словам, в Венгрии хорошо заполнены газовые хранилища, проблем с физическими поставками газа нет, поэтому страна готова к зиме.

Министр отметил, что зависимость Венгрии от российского газа связана не с невозможностью закупать газ из других источников. По его словам, в страну поступает газ по трубопроводам с нескольких направлений, однако до сих пор российский газ был наиболее экономичным вариантом.

Капитань не сообщил, насколько за последние месяцы снизилась зависимость Венгрии от России в импорте газа, однако отметил, что при развитии событий в соответствии с ожидаемым сценарием поставки газа будут обеспечиваться и из других источников к установленному ЕС сроку.

Он также заявил о возможности снижения зависимости от России в сфере поставок нефти. По его словам, начались переговоры с Хорватией об использовании Адриатического трубопровода на полную мощность.

Капитань сообщил, что до конца года будет завершен пересмотр проекта Paks II и принято решение о необходимости строительства новых реакторов на АЭС "Пакш".