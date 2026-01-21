Венгрия направит $304 млн на поддержку ресторанного бизнеса

Правительство Венгрии объявило о пакете мер на сумму $304 млн, направленных на поддержки ресторанного бизнеса в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает финансовое издание portfolio.hu.

Согласно информации, венгерское правительство окажет ликвидную поддержку ресторанам, вдвое снизит туристический налог и отменит сбор для компаний, занимающихся MICE-мероприятиями (деловым туризмом).

По оценкам, воспользоваться данными льготами смогут порядка 10 тыс. ресторанов, что снизит их налоговые обязательства.

Правительство надеется, что эти меры помогут укрепить финансовое положение ресторанов, пострадавших от повышения минимальной заработной платы в стране на 11% (до $987,97 - ред.) в начале 2026 года.

Кроме того, правительство Венгрии объявило о масштабном снижении налогов для семей, повышении заработной платы, предоставлении продуктовых ваучеров пенсионерам и других социальных мер.