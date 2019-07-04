​Венесуэла планирует вывести на орбиту свой четвертый спутник

Власти Венесуэлы рассчитывают вывести на орбиту четвертый спутник республики в 2022 году при содействии Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду МИД южноамериканской страны со ссылкой на главу департамента международного сотрудничества Боливарианского космического агентства Аймес Контрерас.

"Контрерас добавила, что Венесуэла рассчитывает запустить новый спутник под названием "Гуаикайпуро", который сменит спутник "Симон Боливар" и будет более мощным, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

По замыслу венесуэльских властей, спутник внесет вклад в реализацию плана по увеличению доходов от ненефтяного сектора.

К настоящему времени Венесуэла при поддержке Китая запустила на орбиту три своих спутника - "Симон Боливар" (VENESAT-1) в 2008 году, "Миранда" (VRSS-1) в 2012 году и "Сукре" (VRSS-2) в 2017 году.