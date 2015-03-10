​Венесуэла отозвала своего посла из США после введения санкций

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Венесуэла отозвала своего посла из США после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении семи венесуэльских граждан.

Как передает Report, об этом в твиттере написал глава МИД Венесуэлы.

"Мы отзываем Максимилиана Арвеласа, поверенного в делах в США, для незамедлительных консультаций", — говорится в сообщении.

Ранее Венесуэла пообещала ответить в скором времени на заявления США о национальной угрозе и введение новых санкций.