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    ​Венесуэла отозвала своего посла из США после введения санкций

    Венесуэла пообещала ответить на заявления США о национальной угрозе

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Венесуэла отозвала своего посла из США после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении семи венесуэльских граждан.

    Как передает Report, об этом в твиттере написал глава МИД Венесуэлы.

    "Мы отзываем Максимилиана Арвеласа, поверенного в делах в США, для незамедлительных консультаций", — говорится в сообщении.

    Ранее Венесуэла пообещала ответить в скором времени на заявления США о национальной угрозе и введение новых санкций.

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