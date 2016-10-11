Венесуэльская полиция ликвидировала 10 преступников в пригороде Каракаса

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 членов организованной преступной группировки были ликвидированы в Петаре, пригороде Каракаса, расположенном в штате Миранда.

Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Globovision.

По данным, бандиты занимались угоном мотоциклов.

Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль объявил о новой фазе масштабной кампании по борьбе с криминалом - так называемой Операции по освобождению народа (исп. OLP) - в штатах Арагуа, Карабобо, Миранда и Сукре. За последнюю неделю в ходе проведения OLP венесуэльские силовики уничтожили более 40 преступников и изъяли из незаконного оборота десятки пистолетов, автоматов и винтовок.