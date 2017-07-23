Венесуэльская оппозиция объявила о проведении забастовки

Bakı. 23 iyul. REPORT.AZ/ Оппозиция Венесуэлы объявила на следующей неделе двухдневную забастовку, сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса «Блок демократического единства». Акции протеста пройдут в среду и четверг.

Протестующие требуют признать результаты народного референдума и заставить президента Николя Мадуро отменить выборы в Конституционную ассамблею. Напомним, 20 июля сторонники венесуэльской оппозиции также проводили забастовку. Ране состоялся неофициальный референдум, в котором приняли участие более 7,6 млн человек. Из тех, кто принял в нем участие, более 98% высказались против созыва Конституционной ассамблеи (органа, способного изменить конституцию страны) и за досрочные перевыборы.