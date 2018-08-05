Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента этой страны Николаса Мадуро, совершенное ранее в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее объявление было размещено в Twitter.

Представители группировки сообщили, что использовали два беспилотника со взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.