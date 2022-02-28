Великобритания задумалась о запрете судам РФ заходить в британские порты

Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения доступа российских судов в британские порты.

Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения доступа российских судов в британские порты.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Мы осведомлены об опасениях по поводу того, что суда, связанные с Россией, могут причалить в Великобритании, и мы быстро работаем над изучением ряда мер по ограничению доступа для них", - цитирует издание официального представителя правительства Великобритании.

"Мы уже обсуждаем этот вопрос с правительством Шотландии, и рассматриваемые санкции являются частью более широкого пакета, разрабатываемого правительством Великобритании", - добавил он.

Как сообщает газета, нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является "Совкомфлот", должен во вторник причалить к нефтяному терминалу Flotta на Оркнейских островах (Шотландия).

Отмечается, что в настоящее время судну нельзя отказать в разрешении на швартовку.

"Мы связаны нашими юридическими обязательствами принять судно до тех пор, пока правительство Великобритании не скажет нам об обратном", - заявил изданию официальный представитель совета Оркнейских островов.