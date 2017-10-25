Великобритания за полгода продала Саудовской Аравии военную технику на 1,4 млрд долларов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Великобритания за первую половину этого года экспортировала в Саудовскую Аравию вооружений на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов (около 1,45 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

В период с января по март Лондон продал Эр-Рияду оружия и военной техники на сумму 280 млн фунтов стерлингов (369 млн долларов), а с апреля по июнь на 836 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд долларов). На этом фоне заместитель лидера партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон призвала британские власти немедленно прекратить продажу оружия, применяемого в йеменском конфликте, который "унес жизни тысяч мирных жителей".

"Нет никаких оснований для Соединенного Королевства продолжать продавать вооружение на миллиарды фунтов, пока они продолжают свою операцию в Йемене. Мы обязаны немедленно остановить продажу оружия Саудовской Аравии", - заявила она.