Великобритания выделила 3 млрд фунтов на подготовку к Brexit

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министерство финансов Великобритании зарезервировало 3 млрд фунтов (4 млрд долларов) на подготовку к выходу страны из состава ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, представляя в Палате общин бюджетное послание.

"Мы уже инвестировали около 700 млн фунтов (925 млн долларов) на подготовку к Brexit, и сегодня я объявляю о резервировании на протяжении последующих двух лет дополнительных 3 млрд фунтов", - заявил он.

По его словам, Великобритания стремится к отношениям с ЕС на уровне глубокого партнерства.

"Мы настроены на то, чтобы гарантировать, что страна готова к любому возможному результату переговоров", - добавил Ф.Хаммонд.

Напомним, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода Великобритании из Евросоюза продлятся до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей.