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Великобритания ввела санкции против ряда чиновников КНР

Великобритания ввела санкции против ряда чиновников КНР Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации за якобы имеющие место нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Другие страны
23 марта 2021 г. 00:47
Великобритания ввела санкции против ряда чиновников КНР

Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации за якобы имеющие место нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, распространенном МИД Соединенного Королевства.

Под британские рестриктивные меры, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь.

Отметим, что до этого Лондон ни разу не вводил санкции в отношении китайских чиновников. Рестрикции распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

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