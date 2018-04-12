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    Великобритания созывает заседание совета ОЗХО для обсуждения инцидента в Солсбери

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон: Кремль должен дать ответы

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Великобритания призвала созвать 18 апреля заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения следующих шагов в связи с инцидентом в Солсбери.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

    Отметим, что сегодня ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    "Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", - говорится в заявлении.

    Отметим, что отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия это отрицает.

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