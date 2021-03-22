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Великобритания сократит численность вооруженных сил

Великобритания сократит численность вооруженных сил Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов
Другие страны
22 марта 2021 г. 16:50
Великобритания сократит численность вооруженных сил

Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.

Согласно официальным данным минобороны страны, численность британских сухопутных сил на январь 2021 года составляла 81 550 человек.

Ранее правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы.

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