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Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40%

Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40% Подобный шаг призван укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны
Другие страны
16 марта 2021 г. 17:56
Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40%

Великобритания планирует увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах, на 40% - с нынешних 180 до 260. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, публикация которого запланирована на вторник.

В этом 100-страничном документе совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, излагается концепция развития до 2030 года и то, как Великобритания "будет использовать для ее реализации весь спектр возможностей нашей международной политики", сообщили в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

Подобный шаг, свидетельствующий об отходе Великобритании от стремления в последние десятилетия к нераспространению ядерного оружия, призван укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны, отмечает издание. Оно не уточняет, идет ли речь об увеличении боеголовок, развернутых на подлодках, или же об увеличении общего их числа в ядерном арсенале.

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