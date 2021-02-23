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Великобритания согласилась отложить ратификацию торговой сделки с ЕС

Великобритания согласилась отложить ратификацию торговой сделки с ЕС Правительство Великобритании согласилось до апреля отложить ратификацию соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле с Евросоюзом.
Другие страны
23 февраля 2021 г. 20:10
Великобритания согласилась отложить ратификацию торговой сделки с ЕС

Правительство Великобритании согласилось до апреля отложить ратификацию соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, которое направил заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

"Могу подтвердить, что Соединенное Королевство согласно на то, чтобы дата, начиная с которой прекратится временное применение договоренностей, <…> была перенесена на 30 апреля", - говорится в тексте документа.

Ранее Брюссель обратился к Лондону с просьбой перенести крайний срок ратификации соглашения с конца февраля на конец апреля с тем, чтобы текст документа, в котором насчитывается 1 246 страниц, был переведен на все языки стран сообщества для изучения и утверждения Европарламентом.

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