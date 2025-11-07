Великобритания сняла санкции с президента Сирии

Великобритания отменила санкции в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, следуя решению Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что ограничения также сняты с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Ранее оба чиновника находились под финансовыми санкциями, введенными против лиц, связанных с радикальными организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Вчера Совет Безопасности ООН отменил эти меры, отметив отсутствие активных связей между сирийской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и "Аль-Каидой".

Решение принято в преддверии встречи Ахмада аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник в Белом доме.