    Великобритания сняла санкции с президента Сирии

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 16:23
    Великобритания сняла санкции с президента Сирии

    Великобритания отменила санкции в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, следуя решению Совета Безопасности ООН.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

    Отмечается, что ограничения также сняты с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

    Ранее оба чиновника находились под финансовыми санкциями, введенными против лиц, связанных с радикальными организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида".

    Вчера Совет Безопасности ООН отменил эти меры, отметив отсутствие активных связей между сирийской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и "Аль-Каидой".

    Решение принято в преддверии встречи Ахмада аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник в Белом доме.

    Britaniya Suriya Prezidentinə qarşı sanksiyaları ləğv edib

