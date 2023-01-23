Великобритания расширила санкции против Ирана

Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана.

Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана.

Как передает Report, говорится в заявлении британского МИД.

"Сегодня Великобритания вводит новые санкции против должностных лиц режима в Иране… Эти санкции, наряду с санкциями Европейского союза и США, демонстрируют общее осуждение международным сообществом ужасающего насилия, которое иранский режим совершает над собственным народом, включая казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейн Неджат, замкомандующего исламским народным ополчением "Басидж" Салар Абнуш и замкомандующего силами охраны правопорядка Касем Резаи.

Санкции также введены в отношении исламского народного ополчения "Басидж" и кооперативного фонда "Басидж".