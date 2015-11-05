​Великобритания приняла решение о вывозе туристов из Шарм-эль-Шейха

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания намерена начать вывозить из Шарм-эль-Шейха своих туристов 6 ноября, сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Приостановлены все полеты из Великобритании в Шарм-эль-Шейх и обратно. Британцам рекомендовано воздержаться от любых поездок без необходимости в Шарм-эль-Шейх.

"Мы работаем с авиакомпаниями и египетскими властями, чтобы применить чрезвычайные меры по обеспечению безопасности, которые позволят нам вернуть домой британских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе. Мы надеемся, что этот план начнет действовать 6 ноября. Так что люди, которые должны были лететь вчера или сегодня, начнут вылетать завтра", - заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.

В настоящее время британские специалисты совместно с египетскими коллегами занимаются усилением мер безопасности в аэропорту и в самих самолетах.

Накануне британские власти заявили, что собранные из различных источников данные говорят о том, что причиной катастрофы российского самолета А321 с большой долей вероятности стало находящееся на борту взрывное устройство.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за уничтожение российского самолета. Они это сделали сразу же после катастрофы. Мы рассматриваем всю информационную картину: но, конечно, существует значительная вероятность", - пояснил Хаммонд в интервью телеканалу Sky News.