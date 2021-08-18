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Великобритания примет около 20 тыс. беженцев из Афганистана

Великобритания примет около 20 тыс. беженцев из Афганистана Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана.
Другие страны
18 августа 2021 г. 02:52
Великобритания примет около 20 тыс. беженцев из Афганистана

Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Daily Telegraph, об этом сообщила глава МВД страны Прити Пател, которая также призвала ЕС и другие страны следовать британскому примеру.

"Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые 5 тыс. прибудут в течение года", - написала министр, подчеркнув, что Великобритания не может действовать в одиночку и обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана после возвращения к власти радикального движения "Талибан".

Она также напомнила, что ранее Великобритания осуществила схожую программу, чтобы принять около 20 тыс. беженцев из Сирии.

"Соединенное Королевство делает все возможное, призывая другие страны помочь. Мы хотим быть примером для других, но не можем сделать это одни, - написала Пател. - Мы прилагаем значительные усилия, чтобы обеспечить международное взаимодействие. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разговаривал с нашими партнерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, генеральных секретарей НАТО и ООН Йенса Столтенберга и Антониу Гутерриша. Я также обсуждала вопросы переселения и миграции с нашими партнерами по разведывательному альянсу Five Eyes (входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США)".

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Əfqanıstandan 20 min qaçqın qəbul edəcək

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