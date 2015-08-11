Великобритания поддерживает идею о добровольном отказе от права вето в Совбезе ООН

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Великобритания поддерживает предложение Франции о добровольном отказе от применения права вето в Совете Безопасности ООН в случаях, когда требуется принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил постоянный представитель страны при всемирной организации Мэттью Райкрофт.

"Мы поддерживаем принцип, на котором основана французская инициатива. Мы не можем представить себе ситуацию, при которой Соединенное Королевство воспользовалось бы правом вето и заблокировало принятие мер в ответ на массовые бесчинства", - сказал он.

По его словам, "неурегулированным вопросом" остается реализация этой идеи на практике "при поддержке других постоянных членов Совета Безопасности".

Британский дипломат напомнил, что его страна в последний раз пользовалась правом вето в 1989 году, когда рассматривался проект резолюции, требовавший от США немедленно прекратить военное вторжение в Панаму. Вместе с Соединенным Королевством против этого документа проголосовали и Соединенные Штаты.

"За каждое вето приходится расплачиваться. Некоторые из них нанесли вред репутации и позициям страны, которая пользовалась этим правом", - утверждал Райкрофт.

С предложением добровольно ограничить применение права вето выступил в 2013 году президент Франции Франсуа Олланд. Европейская страна является постоянным членом Совбеза, наряду с Россией, Великобританией, Китаем и США.