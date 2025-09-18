Великобритания официально признает Палестинское государство

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально признает Палестину как государство в эти выходные после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в страну.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Отмечается, что он отложил это заявление до отъезда Трампа из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием двух политиков в четверг в Чекерсе.

Великобритания продолжит этот процесс до заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Великобритания, Франция, Канада и Австралия входят в число стран, которые, как ожидается, признают Палестину на этой ассамблее.