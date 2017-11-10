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    Великобритания назвала точное время выхода страны из ЕС

    Правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени© EPA

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.

    Дата была известна и ранее - Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

    "Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", – говорится в сообщении.

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