Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

Британское правительство планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, открывающий возможность включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное военное формирование Ирана) в перечень запрещенных организаций.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в беседе с изданием The Jewish Chronicle.

"Когда речь идет о враждебных государственных структурах и их запрете, нам требуется законодательная база для реализации необходимых действий. Мы представим соответствующий законопроект в кратчайшие сроки. В ближайшие недели стартует очередная парламентская сессия, и мы направим этот документ на рассмотрение", - заявил глава правительства.

29 января верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас опубликовала в соцсети X заявление о том, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза "предприняли решающий шаг, квалифицировав КСИР как террористическую организацию". Данное решение автоматически привело в действие пункт 7 иранского закона "Об ответных мерах", в соответствии с которым Тегеран в свою очередь признал вооруженные силы государств - членов ЕС террористическими структурами.