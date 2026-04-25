Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией
    Британское правительство планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, открывающий возможность включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное военное формирование Ирана) в перечень запрещенных организаций.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в беседе с изданием The Jewish Chronicle.

    "Когда речь идет о враждебных государственных структурах и их запрете, нам требуется законодательная база для реализации необходимых действий. Мы представим соответствующий законопроект в кратчайшие сроки. В ближайшие недели стартует очередная парламентская сессия, и мы направим этот документ на рассмотрение", - заявил глава правительства.

    29 января верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас опубликовала в соцсети X заявление о том, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза "предприняли решающий шаг, квалифицировав КСИР как террористическую организацию". Данное решение автоматически привело в действие пункт 7 иранского закона "Об ответных мерах", в соответствии с которым Тегеран в свою очередь признал вооруженные силы государств - членов ЕС террористическими структурами.

    Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədir

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
