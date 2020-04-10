Великобритания и США отложили переговоры о новом соглашении

Великобритания и США отложили на неопределенный срок переговоры о заключении соглашения о свободной торговле из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.

По данным издания, дискуссии с участием сотен политиков и экспертов по важнейшему двустороннему договору должны были стартовать еще в конце марта и вестись попеременно в США и Великобритании. Однако переговоры, подготовка к которым велась несколько лет, так и не начались. "Новая дата начала диалога пока не согласована", - отмечает газета.

Стороны рассматривают возможность проведения торговых переговоров в формате видеоконференций, однако, по мнению ряда участников переговорного процесса, такой диалог "будет менее эффективным".

Правительство Великобритании рассчитывает, согласно оценкам экспертов, на то, что заключение соглашения о свободной торговле с США увеличит товарооборот между двумя странами на 20 млрд. долларов США, а прямая выгода для экономики Соединенного Королевства составит 4,4 млрд. долларов США.