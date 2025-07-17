Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности

Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тыс. километров.

Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тыс. километров.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Стармер готовится принять германского канцлера Фридриха Мерца в рамках комплексного визита в Лондон в четверг.

"Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тыс. километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией", - сказано в сообщнии.

Подчеркивается, что план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией - в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.