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ВБ возобновил помощь Сирии после погашения ее долга Дохой и Эр-Риядом

ВБ возобновил помощь Сирии после погашения ее долга Дохой и Эр-Риядом Всемирный банк (ВБ) возобновляет программы помощи Сирии после того, как Катар и Саудовская Аравия погасили ее долг перед финучреждением в размере примерно $15,5 млн.
Другие страны
16 мая 2025 г. 19:13
ВБ возобновил помощь Сирии после погашения ее долга Дохой и Эр-Риядом

Всемирный банк (ВБ) возобновляет программы помощи Сирии после того, как Катар и Саудовская Аравия погасили ее долг перед финучреждением в размере примерно $15,5 млн.

Как передает Report, об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой ВБ.

"Задолженность Сирийской Арабской Республики в размере около $15,5 млн погашена. Платеж для погашения задолженности был произведен Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар. Таким образом, право страны на проведение [ВБ] новых операций [по оказанию помощи] было возобновлено при условии соблюдения применимой операционной политики Всемирного банка", - отмечается в сообщении.

Первая программа будет направлена на обеспечение доступа жителей арабской республики к электричеству, банк планирует постепенно увеличивать объем помощи сирийскому правительству "для удовлетворения неотложных потребностей и инвестирования в долгосрочное развитие".

Напомним, что Катар и Саудовская Аравия в конце апреля взяли на себя обязательство по погашению задолженности Сирии перед Всемирным банком. 8 мая министр финансов в переходном сирийском правительстве Мухаммед Ясир Барние сообщил, что Катар будет ежемесячно выделять Сирии $29 млн в фонд заработной платы в течение трех месяцев с возможностью продления.

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Версия на английском языке World Bank says Saudi Arabia, Qatar paid off Syria’s outstanding debt
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Suriyaya yardımı bərpa edib

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