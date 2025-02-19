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Ватикан: Состояние Папы Римского стабильное

Ватикан: Состояние Папы Римского стабильное Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили двустороннюю пневмонию, стабильное.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 23:00
Ватикан: Состояние Папы Римского стабильное

Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили двустороннюю пневмонию, стабильное.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении службы печати Святого престола.

Согласно информации, результаты анализов крови указывают на небольшое улучшение некоторых показателей.

"После завтрака понтифик читал газеты, потом работал со своими ближайшими помощниками. Он также принял премьер-министра Италии Джорджу Мелони, с которой провел частную беседу, продлившуюся около 20 минут", - говорится в заявлении.

Отметим, что 88-летний понтифик находится в больнице с 14 февраля. Ему предписан полный покой: все мероприятия с его участием отменены до конца недели. Госпитализация может затянуться, говорят в Ватикане.

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