Вашингтон категорически против обогащения урана Тегераном

Вашингтон готов обсуждать с Тегераном мирную ядерную программу, но выступает категорически против обогащения урана в исламской республике.

Вашингтон готов обсуждать с Тегераном мирную ядерную программу, но выступает категорически против обогащения урана в исламской республике.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу CNBC заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Теперь на переговорах с Ираном будет обсуждаться, как мы перестроим для вас [Ирана] гражданскую ядерную программу, чтобы она стала лучше и не предусматривала обогащения [урана]", - сказал он.

Уиткофф добавил, что подобные модели программ есть "у ОАЭ и многих других стран". По утверждению спецпосланника американского лидера, Тегерану "не нужно обогащать [уран], чтобы заниматься атомной энергетикой".

США также рассчитывают, что потенциальная сделка с Ираном будет предусматривать "надежный контроль" над его ядерной программой, отметил Уиткофф. "Иран согласен с этим, мы говорили об этом. Если им нечего скрывать, то у них не будет никаких проблем с надежным контролем. Сейчас МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси занимается этим. Мы можем оказать поддержку в осуществлении контроля", - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе и достичь договоренности.