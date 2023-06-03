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Вашингтон и Киев обсудили поставку истребителей F-16 в Украину

Вашингтон и Киев обсудили поставку истребителей F-16 в Украину Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого были обсуждены возможные поставки истребителей F-16
Другие страны
3 июня 2023 г. 13:10
Вашингтон и Киев обсудили поставку истребителей F-16 в Украину

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого были обсуждены возможные поставки истребителей F-16 через коалицию союзников и партнеров в Украину.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Стороны обсудили желание Украины реализовать украинскую формулу мира как основу для достижения устойчивого мира в Европе.

Кроме того, руководитель Офиса главы государства поблагодарил президента США Джозефа Байдена, всю его команду, обе палаты Конгресса за неизменную мощную помощь Украине.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton və Kiyev rəsmiləri ABŞ-ın Ukraynaya F-16 qırıcıları göndərməsini müzakirə edib

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