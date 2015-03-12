Варшава пообещала Москве "более болезненные" санкции

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Польши Ева Копач заявила, что в ЕС начали подготовку очередных антироссийских санкций. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, она рассказала на совместной пресс-конференции с главой правительства Франции Мануэлем Вальсом.

"ЕС стоит на позиции, что санкции, наложенные на Россию, будут продолжаться, а те, которые могут быть введены, более болезненные для экономики, уже готовятся Еврокомиссией и будут введены в случае, если соглашение (заключенное в Минске) не будет выполняться. Мы хотим путем санкций, диалога и дипломатии прекратить этот конфликт (на Украине)", - сказала она.

В свою очередь Вальс указал на то, что ни Париж, ни Варшава не желали бы эскалации конфликта в Донбассе. Чтобы этого не допустить, считает французский политик, необходимо соблюдать минские соглашения.