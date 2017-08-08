Ван И: Китай заплатит самую большую цену за санкции ООН против КНДР

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Китай заплатит самую большую цену из-за новых санкций ООН против Северной Кореи, поскольку две страны исторически имеют тесные экономические связи, но в то же время КНР всегда будет выполнять резолюции.

Как передает Report со ссылкой на Вести.Ru, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на региональном форуме безопасности в Маниле.

Совет Безопасности ООН единодушно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи в субботу, что может повлиять на сокращение годовой экспортной выручки в товарообороте между странами в объеме 3 млрд долларов США на треть.

По словам китайского дипломата, новая резолюция продемонстрировала Китаю и международному сообществу оппозицию в отношении продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.

"Благодаря традиционным экономическим связям Китая с Северной Кореей в основном будет платить Китай за реализацию резолюции. Но для защиты международной системы нераспространения (ядерного оружия - ред.) и регионального мира и стабильности Китай будет по-прежнему полностью и строго выполнять все содержание соответствующей резолюции", - говорится в заявлении Вана.