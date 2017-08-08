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    Ван И: Китай заплатит самую большую цену за санкции ООН против КНДР

    Годовая экспортной выручка в товарообороте между КНР и КНДР в объеме 3 млрд долларов США снизится на треть© Российская газета

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Китай заплатит самую большую цену из-за новых санкций ООН против Северной Кореи, поскольку две страны исторически имеют тесные экономические связи, но в то же время КНР всегда будет выполнять резолюции.

    Как передает Report со ссылкой на Вести.Ru, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на региональном форуме безопасности в Маниле.

    Совет Безопасности ООН единодушно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи в субботу, что может повлиять на сокращение годовой экспортной выручки в товарообороте между странами в объеме 3 млрд долларов США на треть.

    По словам китайского дипломата, новая резолюция продемонстрировала Китаю и международному сообществу оппозицию в отношении продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.

    "Благодаря традиционным экономическим связям Китая с Северной Кореей в основном будет платить Китай за реализацию резолюции. Но для защиты международной системы нераспространения (ядерного оружия - ред.) и регионального мира и стабильности Китай будет по-прежнему полностью и строго выполнять все содержание соответствующей резолюции", - говорится в заявлении Вана. 

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